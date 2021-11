Er komt definitief een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Het ministerie van Economische Zaken en de Gasunie hebben maandag het investeringsbesluit genomen voor de aanleg van de leiding, die restwarmte uit de Rotterdamse haven naar 120.000 woningen vervoert.

De nieuwe ondergrondse leiding levert volgens de initiatiefnemers een CO2-reductie op van zo'n 0,18 megaton per jaar. De aanleg zal naar verwachting in 2025 afgerond zijn.

WarmtelinQ wordt een open transportleiding waar afnemers zoals energieleveranciers op aan kunnen sluiten. Eneco tekende als eerste een transportovereenkomst met Gasunie.

Demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat zegt in een persverklaring dat ze blij is dat de leiding er komt. "Dit ingewikkelde project kent een lange voorgeschiedenis met veel voorbereidingswerk en samenwerkingspartners. Dat we nu overgaan van bedenken naar doen is echt een mijlpaal."