De Australische Sydney Aviation Alliance (SAA), bestaande uit een aantal investeringsmaatschappijen, legt 23,6 miljard Australische dollar (15,1 miljard euro) op tafel voor de luchthaven van Sydney. Daarmee is het de op een na grootste overname van een luchthaven ooit.

De investeerders deden in juli al een bod van 22,26 miljard dollar. Dat sloeg de luchthaven af, waarna het consortium zijn bod verhoogde.

"Volgens de raad van bestuur gaat deze deal waardevol zijn op lange termijn en dus vragen we onze aandeelhouders om hem goed te keuren", schrijft de luchthaven maandag. De aankondiging van de deal komt al dan niet toevallig net op het moment dat Australië zijn grenzen beetje bij beetje begint te openen.

Sinds begin november mogen volledig gevaccineerde buitenlanders naar de twee grootste Australische staten reizen zonder dat ze in quarantaine moeten. Het is de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat Australië dit toelaat. Tegelijk mogen Australiërs ook weer reizen.

De vele lockdowns naar aanleiding van de coronacrisis hebben de reissector diep in het rood geduwd en ook de luchthaven van Sydney heeft daar last van gehad. Over heel 2020 verloor het bedrijf 145 miljoen Australische dollar, tegenover een winst van 403 miljoen dollar een jaar eerder.

De deal moet nu nog goedgekeurd worden door concurrentiewaakhonden, maar als hij doorgaat wordt het een van de grootste overnames die Australië heeft gekend en de op een na grootste overname van een luchthaven ooit. In 2006 kocht een Spaans consortium de Britse luchthaven Heathrow voor 25 miljard euro.