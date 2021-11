Als de werkgevers in universitaire ziekenhuizen niet tegemoetkomen aan de cao-eisen van FNV, FBZ, LAD en CNV, dan leggen de vier vakbonden op 25 november opnieuw het werk neer. Dat zou al de derde stakingsdag in drie maanden zijn.

De vakbonden overleggen de komende tijd met werkgeversorganisatie NFU over de nieuwe cao. Maar uit de uitnodiging van de NFU blijkt dat die alleen wil praten over de verdeling van de 60 miljoen euro die het demissionaire kabinet onlangs heeft vrijgemaakt voor de medewerkers van universitaire ziekenhuizen.

Dat vinden de vakbonden niet ver genoeg gaan. Ze willen dat de werkgevers tegemoetkomen aan al hun cao-eisen, waaronder een loonsverhoging van 3 procent en een extra toeslag als iemand kort van tevoren wordt opgeroepen. Als de NFU daar niet in mee wil gaan, draaien de personeelsleden van universitaire ziekenhuizen op donderdag 25 november voor de derde keer in drie maanden een zondagsdienst.

Op zo'n zondagdienst midden in de week wordt alle planbare zorg afgezegd en worden alleen mensen met acute problemen geholpen.

"60 miljoen euro lijkt veel, maar omgerekend zouden medewerkers over een periode van drie jaar dan nog steeds een loonsverhoging onder inflatieniveau aangeboden krijgen", zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn. Ze wil daarnaast ook dat er iets gedaan wordt aan de hoge werkdruk.

NFU: 'Voor ons is uitgangspunt het cao-akkoord dat er nu ligt'

Het personeel in de acht universitaire ziekenhuizen van Amsterdam (VUmc en AMC), Leiden, Utrecht, Groningen, Rotterdam, Maastricht en Nijmegen staakte eerder al op 26 oktober en 28 september. De NFU presenteerde al een cao-voorstel met onder meer een loonsverhoging van 1 procent. Dat werd ondertekend door één vakbond (NU'91), de andere vakbonden keurden het voorstel af.

"Wij begrijpen dat de inhoud van het ultimatum het uitgangspunt van de vakbonden is voor verder overleg over de cao. Voor ons is dat het cao-akkoord dat er nu ligt. Vanuit deze uitgangspunten willen we graag verder praten over de aanvullingen die we daarop kunnen doen met de extra financiële middelen", reageert NFU tegen NU.nl. De werkgeversvereniging heeft de vakbonden uitgenodigd om hier donderdag over te komen praten.