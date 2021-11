De belastingschuld van bedrijven is tot en met augustus opgelopen tot 18,3 miljard euro. Dat betekent een toename van 2,4 miljard ten opzichte van de vorige peildatum in februari.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van ABN AMRO op basis van cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek. Gedurende de lockdown heeft 10 procent van de ondernemers in Nederland een belastingschuld opgebouwd.

Bij de schulden gaat het vooral om uitstel van omzetbelasting en personeelskosten. Bedrijven konden daar tot 1 oktober een zogeheten 'bijzonder uitstel' voor aanvragen, om vervolgens op 1 oktober 2022 te beginnen met aflossen. Bedrijven krijgen daarvoor vijf jaar de tijd.

Vooral horeca-bedrijven met belastingschuld

Het zijn volgens het onderzoek vooral de bedrijven in de horeca die een belastingschuld hebben opgebouwd. Bij 44 procent van de restaurants staat de opgebouwde belastingschuld inmiddels gelijk aan bijna twaalf keer de maandelijkse bedrijfswinst van voor de coronacrisis.

Ten opzichte van februari hebben de horeca en retailbranche beiden 36 procent meer belastingschuld opgebouwd. Binnen die laatste groep heeft 33 procent van de kledingwinkels belastinguitstel aangevraagd, terwijl dat bij de supermarkten op 15 procent bleef steken.

Uitstel aanvragen uit voorzorg

Ook bij sportscholen, dierentuinen en musea is de omzet nog niet op het niveau van voor corona, waardoor in deze sectoren eveneens veel uitstel is aangevraagd. Volgens ABN AMRO doen veel bedrijven dat overigens uit voorzorg.

Wel waarschuwt de bank dat de belastingdruk binnen bepaalde sectoren sterk zal oplopen. Zo verwacht ABN AMRO dat drukkerijen dadelijk te maken krijgen met een gemiddelde belastingafdracht van 36 procent van de winst per maand. Voor vervoerders zoals taxibedrijven, touringcaroperators en het openbaar vervoer als geheel zou dat uitkomen op 54 procent.

Tenslotte zijn er bedrijven die daarbovenop te maken krijgen met andere problemen, zoals de hogere prijzen voor grondstoffen, de gestegen materiaalkosten en opgelopen energiekosten.