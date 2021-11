De vreemdevalutareserves van China hadden eind oktober een waarde van 3,218 biljoen dollar (2,79 biljoen euro), zo heeft de centrale bank van het land zondag bekendgemaakt.

Daarmee valt die reserve hoger uit dan analisten hadden verwacht. Die hadden vooraf gerekend op een bedrag van 3,197 biljoen dollar. Het uiteindelijke bedrag van 3,218 biljoen dollar betekent bovendien een kleine plus ten opzichte van de waarde die de valuta aan het einde van september vertegenwoordigde, 3,201 biljoen dollar.

China heeft traditiegetrouw forse reserves van buitenlandse valuta. Het enige land dat bij China in de buurt komt, is Japan. Dat land had in september reserves ter waarde van 1,41 biljoen dollar.

De waarde van de goudreserves van China kwam in oktober uit op 110,83 miljard dollar, een toename van 1,65 miljard dollar vergeleken met een maand eerder. Dat komt door de gestegen goudprijs.

Eerder op zondag werden ook de handelscijfers bekendgemaakt. China voerde vorige maand ondanks problemen met toeleveringsketens fors meer goederen uit. De export ging ten opzichte van oktober vorig jaar met meer dan 27 procent omhoog, tot omgerekend ongeveer 260 miljard dollar. In de eerste tien maanden van dit jaar voerde China al meer goederen uit dan in heel 2020.

Het handelsoverschot van China, de waarde van de export verminderd met de waarde van de import, kwam in oktober op een recordniveau van omgerekend ruim 73 miljard dollar uit.