Berkshire Hathaway, het bedrijf van de zogeheten superbelegger Warren Buffett, heeft een recordhoeveelheid geld in kas. In totaal gaat het om 149,2 miljard dollar (zo'n 129 miljard euro). Voor de 91-jarige Buffett wordt het steeds lastiger om geschikte doelen te vinden waar zijn investeringsmaatschappij geld in kan steken.

Het beursgenoteerde Berkshire Hathaway gebruikte de berg aan cash het afgelopen kwartaal vooral om eigen aandelen in te kopen, waarmee aandeelhouders worden beloond. In totaal kocht de investeerder voor 7,6 miljard dollar aan eigen stukken op. Dat wijst er ook op dat Buffett zijn eigen bedrijf waardevoller vindt dan andere ondernemingen.

Enkele aandeelhouders en analisten vinden het teleurstellend dat Berkshire Hathaway op een grote pot met geld blijft zitten. Maar Buffett vindt andere bedrijven of aandelen vaak te duur geworden. Door de lage rentes gaat veel geld op aan aandelen, die steeds duurder worden en zo minder goed renderen.

Daarnaast zijn sinds kort investeringen via zogeheten SPAC's populair. Dat zijn bedrijven zonder eigen activiteiten die geld ophalen op de beurs, dat vervolgens gebruikt wordt om een bedrijf op te kopen en naar de beurs te brengen. Dat drijft ook de prijzen voor niet-beursgenoteerde bedrijven op die Berkshire Hathaway zou willen overnemen, gaf Buffett eerder dit jaar aan.

Nettowinst 20 miljard dollar lager

Berkshire Hathaway profiteerde in het derde kwartaal van het verdere herstel van de coronacrisis. De aangepaste operationele winst steeg tot 6,5 miljard dollar, tegenover 5,5 miljard dollar een jaar eerder. Onder meer winkelketens, spoorwegbedrijven en energiemaatschappijen van de investeringsmaatschappij presteerden beter. Verzekeraars van Berkshire Hathaway hadden juist last van de orkaan Ida en overstromingen in Europa.

De nettowinst daalde tot 10,3 miljard dollar, tegenover 30,1 miljard dollar een jaar eerder. Dat komt vooral doordat hier ook papieren winsten op aandelenportefeuilles worden meegeteld. In het derde kwartaal van vorig jaar waren die 'ongerealiseerde winsten' op aandelen van onder meer Apple en Bank of America veel hoger dan het afgelopen kwartaal.