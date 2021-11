Sinds vandaag is een mondkapje in winkels en publieke gebouwen weer verplicht. Op andere plekken is juist de coronapas voortaan nodig, zoals de sportschool of het zwembad. Mag je ook kiezen, vroeg een lezer zich af op ons reactieplatform NUjij. Mag je als kapper of universiteit de coronapas vragen aan bezoekers, zodat je daar geen mondkapje op hoeft?

Volg het nieuws rond de coronapas Volgen Krijg meldingen bij belangrijke ontwikkelingen

We zitten inmiddels in de zoveelste golf aan coronabesmettingen: vrijdag meldde het RIVM voor de tweede dag op rij meer dan tienduizend positieve tests. Vanwege deze nieuwe oplaaiing van het virus besloot het demissionaire kabinet dinsdag in te grijpen: zowel de mondkapjesplicht als het gebruik van de coronapas werd uitgebreid.

Hoewel het allebei maatregelen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn ze niet inwisselbaar. Het kabinet besloot bijvoorbeeld dat voor kappers, fysiotherapeuten en hun bezoekers vanaf zaterdag weer een mondkapjesplicht geldt; wie geknipt of behandeld wil worden kan dus niet zonder mondkapje naar binnen wandelen. Het mondkapje is verplicht.

Diezelfde vuistregel geldt ook voor bijvoorbeeld supermarkten en andere winkels: zonder mondkapje kom je er niet in. Voor sportscholen en musea geldt juist het omgekeerde: je hebt een coronabewijs nodig om binnen te komen. Je komt het Rijksmuseum dus niet in wanneer je zonder geldige QR-code, maar mét een mondkapje komt aanzetten.

Wel gelden er, net als voorheen, bepaalde uitzonderingen. Zo mag je zonder mondkapje bij de kapper geknipt worden als je een medische reden hebt om er geen te dragen. Hier is niet per se schriftelijk bewijs voor nodig, maar je kan wel geweigerd worden als je het niet wil of kan aantonen.

De belangrijkste aanscherpingen van de coronamaatregelen, die zaterdag ingingen. De belangrijkste aanscherpingen van de coronamaatregelen, die zaterdag ingingen.