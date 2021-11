Apple heeft opnieuw een voormalige hooggeplaatste technicus van Tesla aangenomen om vaart te zetten achter zijn plannen voor een eigen elektrische auto, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De overstap is opmerkelijk, want de technicus zette eerder dit jaar nog vraagtekens bij beweringen van Tesla-baas Elon Musk over volledig autonoom rijden.

Musk had gezegd dat zijn bedrijf al bijna klaar zou zijn met het op de weg zetten van een auto die zonder enige hulp van mensen kan rijden en sturen. Maar Christopher Moore, die hoofd softwareontwikkeling voor zelfrijdende auto's bij Tesla was, gaf in een onderzoek van Californische autoriteiten te kennen dat Musks uitspraken niet overeen zouden komen met de technische realiteit.

Apple weigerde commentaar te geven op het bericht over de overstap. De iPhone-fabrikant voert een beleid van strikte geheimhouding rond de plannen om een eigen auto op de markt te brengen. Toch gaan er al jaren geruchten over.

Naar verluidt wil Apple zijn elektrische auto in 2024 gaan bouwen. Die zou ook zelfrijdend moeten zijn. Moore zou bij Apple rapporteren aan Stuart Bowers, een andere voormalige Tesla-manager die eind vorig jaar bij Apple kwam. Bowers had het autopilot-team van Tesla geleid voordat hij medio 2019 vertrok.