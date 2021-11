Het Amerikaanse Congres heeft vrijdagavond laat (lokale tijd) ingestemd met een omvangrijk pakket aan investeringen in de infrastructuur. De goedkeuring is een belangrijke overwinning voor president Joe Biden, die het pakket ter waarde van 1 biljoen dollar (865 miljard euro) heeft voorgesteld.

Het infrastructuurplan is een van de pijlers onder Bidens plannen om de Amerikaanse economie te versterken, iets waarvoor hij in totaal 3 biljoen dollar wil uittrekken. Het geld uit het infrastructuurplan is bedoeld voor wegen, spoorlijnen, bruggen en betere internetverbindingen.

Volgens Biden leiden investeringen hierin tot nieuwe banen en verbeteren ze de concurrentiepositie van de Verenigde Staten. Het is de grootste investering in infrastructuur ooit gedaan in de VS.

Bidens plan stuitte niet alleen op verzet bij de Republikeinen, maar zag ook veel tegenstand binnen zijn eigen Democratische Partij. Na dagenlang onderhandelen lukte het de regering vrijdagavond om de Democraten op één lijn te krijgen. Het Congres keurde het investeringspakket uiteindelijk goed met 228 tegen 206 stemmen.