Kim Putters stopt in juni volgend jaar als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dan loopt zijn termijn na negen jaar af. De zoektocht naar een opvolger is al gestart, schrijft Putters vrijdag op Twitter.

"Mooiste baan van Nederland komt in 2022 vrij! In juni ben ik na verlenging negen jaar directeur van het SCP en loopt mijn termijn af. Zoektocht Bureau ABD is gestart voor opvolger. Ik werk tot dan door om stem burgers op tafel te leggen, maar wie volgt?", aldus Putters.

Dat Putters opstapt is overeenkomstig de afspraken over mobiliteit rond topposities binnen het Rijk, zegt een woordvoerder van het SCP. Putters, die in maart 2013 begon in zijn functie, blijft zich tot juni volgend jaar inzetten voor het planbureau. "Het is nog niet duidelijk wat hij dan gaat doen", aldus de woordvoerder.

Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. De selectiecommissie van de Algemene Bestuursdienst (ABD) adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), die een kandidaat voor benoeming voordragen aan de ministerraad, staat op de site van het SCP.