Het extra geld dat met Prinsjesdag is aangekondigd om versneld meer betaalbare huizen te bouwen moet 75.000 extra woningen opleveren. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft 1 miljard euro tot haar beschikking en gaat de komende maanden uitwerken hoe dat geld precies zal worden besteed. Ollongren hoopt dat er tot en met 2030 zeker 900.000 extra woningen bij komen.

De helft van het miljard gaat naar gebieden waarvoor al plannen zijn om grootschalig te bouwen. De meeste van de veertien gebieden liggen in de Randstad en rond de grote steden, maar ook in Breda, Den Bosch, Tilburg, Nijmegen, Groningen en Zwolle. Hoe het geld over deze regio's wordt verdeeld, is nog niet bekend. Gekeken wordt waar extra budget het meest nodig is en het grootste effect heeft.

250 miljoen euro komt terecht bij de zogenoemde Woningbouwimpuls, waarmee 40.000 extra woningen door het hele land kunnen verrijzen. Nog eens 250 miljoen moet helpen knelpunten op te lossen. Hierbij gaat het om allerlei initiatieven. Zo gaat er geld naar de Raad van State om beroepsprocedures te versnellen en naar teams van deskundigen op verschillende gebieden.

Het miljard wordt niet in één jaar gespendeerd, maar in een periode van hooguit tien jaar. Volgens het ministerie kan altijd nog besloten worden om meer te investeren. Het geld wordt niet per se rechtstreeks in de bouw gestoken, maar ook in projecten waarmee de bouw van huizen wordt versneld, bijvoorbeeld door bouwgrond vrij te maken of de infrastructuur te verbeteren.

Een coalitie van zestien grote steden riep het nieuwe kabinet vorige maand op om 2 miljard euro extra per jaar uit te trekken.