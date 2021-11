De AOW-leeftijd stijgt niet verder in 2027 en blijft dus op 67 jaar staan. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In Nederland is de leeftijd waarop mensen de ouderdomsuitkering AOW ontvangen gekoppeld aan de levensverwachtingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Worden we naar verwachting ouder, dan begint het pensioen later. In principe wordt de AOW-leeftijd met acht maanden verhoogd per jaar dat we langer leven. Voorheen was die koppeling een-op-een.

Het CBS berichtte vrijdag dat de levensverwachting van een 65-jarige in 2027 20,93 zal zijn, vrijwel net zo hoog als vorig jaar. Toen was de levensverwachting 20,94. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk aan die van 2024, 2025 en 2026: 67 jaar.

In de jaren richting 2024 wordt de pensioenleeftijd geleidelijk opgebouwd naar de 67 jaar. Dit jaar ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden. De nieuwe AOW-leeftijd wordt altijd vijf jaar van tevoren aangekondigd.