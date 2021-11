Het demissionaire kabinet verlaagt per 1 januari de energiebelasting in de zogenoemde tweede en derde verbruiksschijf. Dit heeft gevolgen voor mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik.

Oorspronkelijk was de verlaging alleen gepland voor de eerste schijf, waar huishoudens en andere kleinverbruikers onder vallen, maar de Tweede Kamer heeft om een uitbreiding gevraagd.

Demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Klimaat) had op 15 oktober aangekondigd dat elk huishouden en mkb-bedrijven met een laag energieverbruik gemiddeld 400 euro compensatie krijgen voor de gestegen energiekosten. Daarvoor wordt de energiebelasting verlaagd en een belastingkorting verhoogd.

Nu gaat dat dus ook gelden voor mkb-bedrijven met een hoger verbruik. Die zouden volgens het oorspronkelijke plan niet worden gecompenseerd. Zij gaan vanaf volgend jaar dus ook minder energiebelasting betalen, maar het is onduidelijk hoeveel het precies scheelt.

Voor kleinverbruikers verandert er niets

Voor de huishoudens en bedrijven die onder de eerste schijf vallen, verandert er niets. De belasting gaat iets minder omlaag dan oorspronkelijk gepland. Maar om dat te compenseren, gaat de vaste belastingkorting op de energierekening omhoog van 230 naar 265 euro. Daarmee komt het verschil nog steeds uit op gemiddeld 400 euro per huishouden.

Tegelijkertijd overlegt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en afzonderlijke gemeenten over de mogelijkheid om mensen met een laag inkomen via bestaande regelingen extra tegemoet te komen.

De gasprijs loopt al sinds begin dit jaar fors op. Een maand geleden bereikte die een piek van 160 euro, maar ondertussen is de prijs teruggezakt tot 73 euro. Dat is echter nog steeds fors duurder dan de 20 euro per megawattuur van vorig jaar. De belangrijkste oorzaken van die forse stijging zijn een plots sterk toegenomen vraag en een aanbod dat niet voldoende meegroeit.