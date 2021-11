De Chinese vastgoedreus Evergrande, die al een tijd in financiële problemen zit, heeft vorige maand twee privévliegtuigen verkocht voor 50 miljoen dollar (43,3 miljoen euro), schrijft The Wall Street Journal vrijdag op basis van bronnen. Daardoor heeft het bedrijf iets meer ruimte om zijn aanzienlijke schulden af te lossen.

Amerikaanse vliegtuiginvesteerders hebben de vliegtuigen van het merk Gulfstream in oktober gekocht. In diezelfde maand deed Evergrande vlak voor de deadline twee rentebetalingen.

Het Chinese bedrijf bezit ten minste vier vliegtuigen en probeert er nog één te verkopen. De Airbus ACJ330, waar Evergrande een aantal jaar geleden meer dan 220 miljoen dollar voor heeft betaald, staat volgens bronnen op de luchthaven van Hongkong. Het luxevliegtuig heeft een eetkamer, douche, entertainmentruimte en slaapkamers. Er passen veertig passagiers en twaalf personeelsleden in.

Evergrande heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De vastgoedinvesteerder kwam de afgelopen maanden flink in de problemen door een schuldenberg van zo'n 250 miljard dollar. De schuld is ondertussen al deels afgelost, maar het bedrijf bevindt zich nog steeds in de gevarenzone.

Mocht het concern omvallen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de Chinese economie en mogelijk ook voor de wereldeconomie. Veel met name Chinese banken hebben namelijk geld uitstaan bij het bedrijf en andere Chinese vastgoedbedrijven. Er zijn steeds meer signalen dat ook andere Chinese vastgoedbedrijven in moeilijkheden raken.