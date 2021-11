Het gerechtshof in Den Haag moet opnieuw oordelen of Rusland 50 miljard dollar (43,3 miljard euro) moet betalen aan drie voormalige grootaandeelhouders van de Russische olie- en gasmaatschappij Yukos. Vorig jaar oordeelde hetzelfde hof dat de Russen met de miljarden over de brug moesten komen, maar de Hoge Raad heeft die uitspraak vernietigd, meldt het hoogste rechtsorgaan van Nederland.

Yukos was in de jaren negentig een groot olie- en gasconcern. Mikhail Khodorkovsky, een politieke opponent van president Vladimir Poetin, was de CEO en een van de grootaandeelhouders. Tussen 2003 en 2006 heeft het Kremlin Yukos een aantal omvangrijke belastingheffingen opgelegd en in verband daarmee een belangrijke productiemaatschappij van Yukos geveild. Daarop werd de olie- en gasmaatschappij in 2006 failliet verklaard.

Drie grootaandeelhouders, onder wie dus Khodorkovsky, stapten vervolgens naar de rechter. Die procedure duurde zeker tien jaar, waarna Rusland vorig jaar veroordeeld werd tot het betalen van 50 miljard dollar aan de voormalige grootaandeelhouders.

De Russen stapten echter naar de Hoge Raad om in beroep te gaan, en met (gedeeltelijk) succes: de Hoge Raad stelt Rusland op één bezwaar in het gelijk en vernietigt de uitspraak van vorig jaar. De zaak wordt nu weer terug op het bordje van het gerechtshof in Den Haag geschoven. Dat moet het betreffende punt, waarop de Hoge Raad de Russen in het gelijk stelde, opnieuw behandelen.