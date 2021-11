Uiterlijk in 2024 komen er zogenoemde klimaatstresstests voor Europese verzekeraars, heeft het hoofd van de Europese verzekeraarsfederatie EIOPA donderdag gezegd in een panel van het persbureau Reuters. Verzekeraars lopen risico door fossiele energie als onderpand te gebruiken en slecht gespreide investeringen.

Petra Hielkema, de hoogste baas van EIOPA, zei in het panel dat de eerste tests gepland staan in 2024, maar dat het ook vroeger kan, al vulde ze aan dat er nog geen duidelijk pad is voor stresstests in 2023. Wel volgen er vanaf volgend jaar al tests voor pensioenfondsen die zich voor een deel ook zullen focussen op het klimaat.

Zo'n stresstest kijkt of financiële bedrijven bestand zijn tegen plotse economische schokken. In dit geval wordt er gekeken of de bedrijven hun portefeuille genoeg diversifiëren en zo bijvoorbeeld een plotse crash van de fossiele industrie kunnen overleven. Uit een onderzoek bleek donderdag nog dat de helft van alle fossiele activa wereldwijd waarschijnlijk waardeloos is tegen 2036.

Maar er is nog een ander probleem: bijna geen enkele verzekeraar biedt een verzekering aan voor echt grote klimaatrampen, zoals een overstroming van de Maas of de zee, omdat de kosten dan zo hoog kunnen worden dat verzekeraars erdoor kunnen omvallen. Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars kijkt naar de politiek voor oplossingen.

De Britse centrale bank voert momenteel al klimaatstresstests uit bij Britse banken, vertelde verzekeringsdirecteur Anna Sweeney in hetzelfde panel. De eerste resultaten daarvan worden begin volgend jaar verwacht.