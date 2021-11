De rijkste 1 procent van de wereldbevolking, zo'n 70 miljoen mensen, zal in 2030 30 keer te veel CO2 uitstoten om de opwarming van de aarde onder 1,5 graden te brengen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Dat voorspelt Oxfam Novib in een nieuw onderzoek. Om het doel te halen zal elke superrijke zijn uitstoot moeten verminderen met 97 procent.

Volgens het onderzoek zouden de 1 procent rijksten in 2030 70 ton CO2 per jaar uitstoten of 16 procent van de totale CO2-uitstoot.

Voor de rijkste 10 procent is dat 21 procent of negen keer te veel. De 1 procent armsten, 3,5 miljard mensen, stoot over negen jaar 1 ton CO2 per jaar uit. Dat is nog steeds 0,43 keer te veel om het doel te halen.

Volgens de armoede-organisatie stoten de superrijken zoveel uit omdat ze regelmatig vliegen en dat ook vaak in een privévliegtuig doen. Ook heeft Oxfam Novib het over "de trend om ruimtereisjes te maken". Dat is een verwijzing naar onder anderen Elon Musk en Jeff Bezos die onlangs met een raket de ruimte in gingen. Zo'n ruimtereis zorgt voor ongelooflijk veel uitstoot, zegt de organisatie.

Oxfam Novib pleit voor extra maatregelen specifiek gericht op de grootste uitstoters om de CO2-uitstoot meer gelijk te trekken. Ze roepen de wereldleiders op de klimaatconferentie COP26 op om meer toezeggingen te doen om de CO2-emissies veel scherper te reduceren.