Nooit eerder was gas zo duur als nu. Het zorgt voor veel onrust en hoge energierekeningen. Hoe kan de prijs zo hard zijn gestegen? De oorzaken op een rij.

Kort samengevat: er is meer vraag dan aanbod. Dat betekent dat mensen meer gas nodig hebben dan dat er nu in de wereld op voorraad is. Hierdoor schieten de prijzen de lucht in.

Er is minder voorraad. Gas gebruik je onder meer om warm te kunnen douchen, je huis te verwarmen en te koken. Door de koude winter van vorig jaar en het afgelopen koude voorjaar, is er meer gas dan normaal verbruikt.

Een andere reden voor de grote voorraad van nu is de coronacrisis. Tijdens de lockdowns lagen economieën stil. Nu deze weer draaien en bedrijven weer bezig zijn, is er ook weer meer gas nodig.

Er komt minder gas uit Groningen. Jarenlang werd in deze provincie veel gas uit de grond gehaald. Dit zorgde voor aardbevingen en andere grote problemen voor mensen in het gebied.

Vorig jaar besloot het kabinet om hier "zo snel mogelijk helemaal mee te stoppen". Er wordt nog steeds wel wat gas uit de Groningse bodem gehaald, maar al veel minder dan eerst. En over een paar jaar helemaal niet meer.

Hierdoor is Nederland dus een stuk afhankelijker van gas uit het buitenland. Denk aan Noorwegen, Rusland en landen in het Midden-Oosten. Alleen houden die hun gas liever voor hun eigen mensen. Of ze verkopen het aan landen die er flink voor betalen, zoals China en andere landen in Azië. Het meeste gas gaat daarom die kant op.

Het begin van de Nord Stream 2-pijplijn in Rusland, van waaruit straks gas naar Europa komt. Althans, dat is de bedoeling. Het begin van de Nord Stream 2-pijplijn in Rusland, van waaruit straks gas naar Europa komt. Althans, dat is de bedoeling. Foto: Getty Images

En dan is er ook nog gedoe over de nieuwe gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland: de Nord Stream 2. Hiermee kan Rusland gas naar West-Europa brengen, waardoor de voorraden aangevuld zouden kunnen worden. De pijplijn is helemaal klaar, maar wordt nog niet gebruikt. Europa heeft nog geen toestemming hiervoor gegeven.

Rusland is eigenaar van het gas én eigenaar van de pijplijn waar het gas doorheen loopt. Dat mag niet, volgens de regels in Europa. Het geeft een land te veel macht. Zo zou Rusland bij een ruzie de gaskraan ineens kunnen dichtdraaien. Of hiermee kunnen dreigen.

En dat zou grote gevolgen hebben, omdat Europese landen het Russische gas hard nodig hebben. De landen willen daarom eerst goede afspraken met Rusland hierover maken. Zolang dat niet is gebeurd, kunnen de voorraden vanuit Rusland niet worden aangevuld.

Het is nog niet precies te zeggen wanneer de gasprijzen weer naar een normaal niveau zullen zakken.