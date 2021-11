Toyota heeft vrijdag de nieuwe Aygo X gepresenteerd, de opvolger van de bekende stadsauto Aygo. Het nieuwe model staat hoger op zijn poten, waardoor Toyota de Aygo X als zogeheten cross-over in de markt zet. De auto komt in het tweede kwartaal van volgend jaar op de markt.

Doordat de auto voortaan een cross-over is, zit je volgens Toyota 5,5 centimeter hoger dan in de uitgaande Aygo. Om het nieuwe opgetuigde uiterlijk van de Aygo X te benadrukken, levert Toyota de auto af met 17 inchwielen. Ook 18 inchwielen behoren tot de mogelijkheden. Het nieuwe model is 3,70 meter lang en daarmee is de Aygo X 23,5 centimeter langer dan zijn voorganger. Mede daardoor nam de bagageruimte met 60 liter toe tot 231 liter.

Onder de motorkap ligt een 1,0-liter driecilinder benzinemotor. Officiële verbruikscijfers zijn er nog niet, maar Toyota verwacht dat de motor genoegen neemt met 4,7 liter op 100 kilometer. De motor is zowel in combinatie met handbak als met automaat verkrijgbaar.

De blikvanger in het interieur is een aanraakscherm van 9 inch, dat overweg kan met Android Auto en Apple CarPlay. Daarnaast is de Aygo X voorzien van tal van veiligheidssystemen, waaronder adaptieve cruisecontrol. Prijzen zijn nog niet bekend, maar Toyota belooft de auto voor minder dan 16.000 euro in de markt te zullen zetten.

Eerste Aygo was resultaat van samenwerking met Peugeot en Citroën

De eerste Toyota Aygo verscheen in 2005 en was het resultaat van een samenwerking met Peugeot en Citroën, die met respectievelijk de 107 en C1 zustermodellen in het aanbod hadden. Het stadstrio was in ons land direct razend populair, mede dankzij een basisprijs van minder dan 10.000 euro.

In 2014 werd de drieling vervangen, andermaal met veel succes tot gevolg. Inmiddels is de Japans-Franse samenwerking beëindigd. Peugeot en Citroën houden vooralsnog vast aan de bestaande modellen, terwijl Toyota verder gaat met de Aygo X.

