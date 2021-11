Shell gaat zijn olieraffinaderij in de Duitse stad Wesseling in 2025 ombouwen tot een productielocatie voor hernieuwbare energie. Dat kondigt de Brits-Nederlandse oliereus donderdag aan. In de fabriek nabij Keulen worden nu 150.000 vaten olie per dag verwerkt.

In de nieuwe fabriek zal vanaf 2025 waterstof, duurzame vliegtuigbrandstof en bio-lng geproduceerd worden. Shell heeft in de naburige stad Godorf nog een olieraffinaderij, maar die blijft gewoon olie verwerken. In beide fabrieken samen worden nu 340.000 vaten olie per dag geproduceerd.

Shell geeft aan dat het ontslagen probeert te vermijden. In de beide fabrieken werken drieduizend mensen, van wie de helft via onderaannemers.

De oliereus ligt al langer onder vuur om te verduurzamen. In mei verplichtte een rechter het bedrijf om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met 45 procent tegenover 2019. Daarnaast zet een activistische aandeelhouder Shell sinds kort onder druk om op te splitsen in een olietak en een tak die zich bezighoudt met hernieuwbare energie.

Shell kondigde bij de presentatie van zijn jaarcijfers aan dat het zijn eigen CO2-uitstoot tegen 2030 wil halveren in vergelijking met 2016. Het gaat hier echter alleen maar over de CO2 die het bedrijf uitstoot in de eigen productie en niet over de CO2 die er vrijkomt bij het gebruik van zijn olie.

Tegen 2050 wil Shell CO2-neutraal zijn.