Moderna verwacht dat het over heel dit jaar 700 tot 800 miljoen doses van zijn coronavaccin zal verkopen, goed voor een omzet van tussen de 15 en 18 miljard dollar (tussen de 13 en 15,5 miljard euro). Dat is veel minder dan de 800 miljoen tot 1 miljard doses en omzet van 20 miljard dollar die de Amerikaanse farmaceut oorspronkelijk had verwacht.

Moderna verwijst voor de slechtere verkoop dit jaar naar langere levertijden voor internationale leveringen, waardoor sommige leveringen uitgesteld zullen worden tot 2022. Ook een uitbreiding en opschaling van de productie zal tot vertraging leiden, staat in het kwartaalverslag dat het bedrijf donderdag presenteerde.

De farmaceut liet in augustus al weten dat het geen leveringen meer aannam vanwege grote drukte. In het tweede kwartaal van 2021 meldde het bedrijf dat er minder vaccins geleverd waren in het Verenigd Koninkrijk en Canada, doordat het opschalen van de productie niet helemaal goed ging.

Met de bijgestelde verwachting doet Moderna het veel slechter dan concurrent Pfizer, die denkt dat de coronavaccins dit jaar 36 miljard dollar gaan opbrengen. Volgend jaar komt daar nog eens 29 miljard dollar bij. Moderna verwacht volgend jaar tussen de 17 en 22 miljard dollar aan vaccinomzet te hebben.

Over het afgelopen kwartaal boekte Moderna een totale omzet van net geen 5 miljard dollar, tegenover 157 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2020. De winst steeg naar 3,3 miljard dollar, tegenover 233 miljoen dollar verlies een jaar geleden.