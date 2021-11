De Tesla Model 3 Standard Range Plus, het instapmodel van de reeks, heet voortaan simpelweg Model 3. De auto krijgt een ander accupakket, waardoor het opgegeven rijbereik oploopt van 448 naar 491 kilometer. Dat gaat gepaard met twee nadelen: een hogere instapprijs en een minder vlotte acceleratie naar 100 kilometer per uur.

Voortaan neemt het sprintje geen 5,6 seconden maar 6,1 seconden in beslag. Het nieuwe accupakket dat Tesla monteert zou meer capaciteit hebben en efficiënter zijn, aldus de fabrikant. De prijs inclusief afleveringskosten valt precies 1.000 euro hoger uit, waardoor je nu 50.990 euro kwijt bent.

De leveringen van de vernieuwde exemplaren zullen in februari 2022 beginnen, waardoor zakelijke rijders niet kunnen profiteren van het nu nog geldende bijtellingstarief van 12 procent voor privégebruik van de auto van de zaak. Dat gaat met ingang van 1 januari naar 16 procent over de eerste 35.000 euro. Over alles daarboven moet 22 procent worden betaald.

