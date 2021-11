Er reisden in het derde kwartaal van dit jaar 12 miljoen mensen van of naar de vijf nationale luchthavens van ons land. Dat zijn er meer dan twee keer zo veel als de 5,5 miljoen in het derde kwartaal van 2020. Ten opzichte van 2019 - voor de coronapandemie - is er echter nog een groot gat. Toen reisden 23 miljoen mensen via Nederlandse luchthavens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het aantal reizigers op de luchthavens van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Groningen stijgt al enkele kwartalen op rij. In het eerste kwartaal van dit jaar passeerden 2,1 miljoen mensen de Nederlandse luchthaventerminals, in het tweede kwartaal nam dat aantal toe tot 3,9 miljoen en nu stijgt het in één klap naar 12 miljoen.

Augustus was de drukste maand van dit jaar. Toen liepen er 4,5 miljoen passagiers rond op Nederlandse luchthavens. In september steeg het aantal reizigers het sterkst in vergelijking met een jaar geleden: van 1,5 miljoen tot 4 miljoen.

Ook het aantal passagiersvluchten nam de afgelopen maanden toe. Toen de coronapandemie uitbrak werden er heel wat vluchten geschrapt, waardoor het aantal passagiersvluchten in Nederland daalde van 44.000 naar 12.800. In het tweede en derde kwartaal van dit jaar ging dat omhoog naar respectievelijk 15.000 en 32.700. Er zaten in het derde kwartaal gemiddeld 122 mensen in zo'n vliegtuig, terwijl dat er voor corona gemiddeld 150 waren.