De onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro per kilometer wordt ondanks de stijgende brandstofprijzen het komende jaar niet verhoogd, meldt het demissionaire kabinet aan NU.nl. De vergoeding is al sinds 2006 niet meer geïndexeerd, maar zelfs een verhoging van een cent kan de overheid miljoenen kosten.

Wie met de auto, fiets of te voet naar het werk gaat, krijgt van de werkgever een vergoeding per kilometer die afgelegd moet worden om op het werk te komen. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer, maar daar kan de werkgever er ook voor kiezen om de werkelijk gemaakte reiskosten te vergoeden.

Die vergoeding is voor iedereen gelijk en ligt op 0,19 euro. Dat komt doordat het kabinet bepaalt dat de vergoeding maar tot dat bedrag belastingvrij is. Het deel boven die 0,19 euro wordt gewoon belast als loon en is dus minder voordelig voor werknemers. Daarom geeft geen enkele werkgever een hogere vergoeding, laat werkgeversorganisatie AWVN weten.

Kabinet niet van plan dit jaar bedrag te verhogen

Het bedrag is al sinds 2006 niet meer verhoogd en het kabinet is ook dit jaar niet van plan om het te laten stijgen, zelfs niet nu de brandstofprijzen de pan uit rijzen. Een liter benzine kost ondertussen al gemiddeld 2,11 euro.

"Er is geen wetswijziging voorzien", zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën. "Compenseren voor gestegen brandstofprijzen zou betekenen dat je ook bijvoorbeeld fietsen of wandelen extra gaat vergoeden terwijl de kosten daar niet zijn toegenomen."

Ze wijst er daarnaast op dat werkgevers ook gebruik kunnen maken van hun zogenaamde vrije ruimte, een bepaald percentage van het fiscale loon dat werkgevers kunnen besteden aan onbelaste vergoedingen, om een hogere onbelaste vergoeding te geven.

Voor de reden waarom het kabinet de vergoeding sinds 2006 niet verhoogd heeft, verwijst de woordvoerder naar "politieke afwegingen" waar ze "geen antwoord op kan geven". Volgens AWVN is de reden echter duidelijk. "Uit berekeningen van het ministerie, die wij ook hebben kunnen inzien, blijkt dat elke cent verhoging de schatkist 130 miljoen euro kost", zegt een woordvoerder. De werkgeversorganisatie vraagt al jaren om een indexatie, maar voorlopig zonder succes.