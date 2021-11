Basic-Fit gaat de komende jaren 200 tot 300 nieuwe sportscholen per jaar openen, om zo in 2030 uit te komen op een totaalaantal van maximaal 3.500 clubs. Dat heeft de keten donderdag bekendgemaakt. Het streefgetal is een verdrievoudiging van het aantal clubs dat Basic-Fit nu telt.

Basic-Fit verwacht ervan te kunnen profiteren dat de coronamaatregelen in Europa op termijn wegvallen, hoewel die in Nederland deze week nog aangescherpt werden.

De sportschoolketen wil daarom eind volgend jaar uitbreiden naar een zesde land. Basic-Fit is op dit moment actief in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje. De keten heeft inmiddels in totaal 1.000 sportscholen, waarvan er 216 in Nederland zitten.

In 2022 moeten er zeker 1 miljoen leden bij komen, schrijft Basic-Fit. Op dit moment zijn dat er zo'n 2,21 miljoen. Volgend jaar hoopt de keten een omzet van ongeveer 800 miljoen euro te realiseren, al houdt Basic-Fit nog een slag om de arm. In 2019, dus nog voor corona, kwam de omzet uit op 515 miljoen.