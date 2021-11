Het aantal startende ondernemers in de horeca is in oktober flink toegenomen door de recente versoepeling van de coronamaatregelen en de grote vraag naar personeel in de horecasector. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK) donderdag in zijn maandelijkse trendrapportage.

Volgens de KVK ging het vorige maand om 1.012 startende ondernemers, een stijging van 43 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is vooral zichtbaar bij restaurants en cafetaria's (892 starters). Binnen deze branche valt ook de eventcatering op. Zo hebben veel zelfstandig werkende koks, kelners en barista's zich ingeschreven.

Vanwege het personeelstekort is er veel vraag naar deze ondernemers. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, spreekt van een "versnelde inhaalslag" in de sector.

In de detailhandel waren er juist veel stoppers, aldus de KVK. Het gaat daarbij met name om internetwinkels: in oktober zijn 1.036 webshops gestopt. Eerder tijdens de coronapandemie was hier nog een sterke groei te zien. "Online winkelen blijft, maar niet alle nieuwe internetwinkels houden hun bestaansrecht", aldus Stam.

Verder merkt de KVK op dat het aantal faillissementen zeer klein blijft. Dit heeft vermoedelijk te maken met de steunregelingen die ondernemers door de crisis moeten helpen. Inmiddels is de massale coronasteun wel beëindigd.