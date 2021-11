Het aantal werkenden dat hun inkomen met meer dan 10 procent zag krimpen is in het eerste coronajaar - tussen maart 2020 en februari 2021 - met 190.000 toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Het gemiddelde inkomensverlies van die groep lag op 40 procent van het netto-inkomen, omgerekend 870 euro per maand. Dat blijkt woensdag uit eigen onderzoek van ABN AMRO.

Vooral mensen die al weinig verdienden werden hard geraakt: zij zagen hun inkomen vaker dalen. Het gaat hier met name om mensen met een flexibel contract, zoals een nulurencontract.

Denk bijvoorbeeld aan een restaurantmedewerker die zonder werk kwam te zitten toen horecazaken dicht moesten. Tot deze groep behoren vaak jongeren.

"Corona heeft de bestaande problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt verdiept", stelt hoofdeconoom Sandra Phlippen naar aanleiding van het onderzoek. "We waren onder ontwikkelde economieën al het land met de meeste ongelijkheid in economische zekerheid, doordat de arbeidszekerheid tussen vast en flex zo groot is. Deze kloof is gedurende de pandemie dus groter geworden, want negatieve inkomensschokken zijn terechtgekomen op het bordje van de meest kwetsbaren."

Dezelfde coronamaatregelen die eerder nog tot een verlies aan inkomen leidden, hadden volgens Phlippen ook een dempend effect op de uitgaven. Nederlanders gaven gemiddeld simpelweg minder uit, omdat er minder plekken waren waar je geld kon uitgeven. Dit heeft de klap van het inkomensverlies dus iets verzacht.