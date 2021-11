De Britse vissersboot Cornelis Gert Jan, die al sinds vorige week donderdag in beslag is genomen door Frankrijk, moet onmiddellijk vrijgegeven worden. Dat heeft een Franse rechter bepaald, zegt een advocaat van de kapitein woensdag. De eigenaar zou ook geen boete moeten betalen, zoals de Fransen hadden gevraagd.

De Cornelis Gert Jan, een van oorsprong Belgische boot die via een Nederlandse eigenaar in Britse handen terechtkwam, ligt sinds donderdag in de haven van Le Havre. Daar werd hij in beslag genomen door de Franse autoriteiten in een slepend conflict over visrechten tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

In het Brexit-akkoord, dat begin dit jaar inging, werd overeengekomen dat Franse vissers nog mochten vissen in Britse wateren en Britse vissers hun netten nog konden uitgooien in Franse wateren. De twee landen zijn echter al een tijdje in conflict omdat de Britten volgens Frankrijk te weinig visvergunningen verlenen aan Franse vissers. De Britten zeggen dat dat niet zo is.

Toch hield de Franse regering donderdag een Britse boot aan die zonder geldige vergunning in Franse wateren zou hebben gevist. De Fransen dreigden ook om alle Britse vissersboten te weigeren, maar dat dreigement werd uiteindelijk niet uitgevoerd.

Frankrijk eiste dat de eigenaar van de Cornelis Gert Jan 150.000 euro zou betalen voor de boot, maar daar stak de rechter woensdag een stokje voor. Die bepaalde dat de boot onmiddellijk moet worden vrijgegeven zonder losgeld.

De Britse of Franse regering hebben nog niet gereageerd op de uitspraak.