De horeca en de zorg, twee sectoren waar binnenkort naar alle waarschijnlijkheid werknemers zullen moeten inchecken met hun coronapas om te mogen werken, hebben weinig zin om die plannen uit te voeren. Dat blijkt uit reacties van brancheorganisaties en ziekenhuizen.

Als het aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ligt, moeten werknemers in sectoren waar bezoekers al verplicht worden om een coronapas te tonen, binnenkort ook hun coronapas laten zien om te mogen werken. Daarbij gaat het onder meer om de horeca. Ook in de zorg zou De Jonge dit graag zien, zei hij dinsdagavond op de coronapersconferentie.

De betrokken sectoren reageren niet erg enthousiast op dat plan. Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de brancheorganisatie van de horeca, is geen voorstander van een verplichting. "Het klinkt logisch dat werknemers in sectoren waar een coronapas verplicht is ook waakzaam zijn, maar uiteindelijk is dit een zaak tussen de werkgever en de werknemer", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

"Mocht het toch verplicht worden, willen we dat heel duidelijk in de wet komt dat de werkgever geen loon hoeft door te betalen van werknemers die hun coronapas weigeren te laten zien."

'We zijn voor vaccinatie, maar tegen een vaccinatiebewijs'

In de ziekenhuizen klinkt hetzelfde geluid. Daar zou het niet verplicht worden, maar De Jonge zou wel heel graag hebben dat ook daar het personeel gecontroleerd wordt via de coronapas. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuisziekenhuis (OLVG) in Amsterdam kwam woensdagochtend meteen met een reactie op de persconferentie. "Het OLVG is voor vaccinatie, maar tegen een vaccinatiebewijs voor onze medewerkers", staat in een mededeling op de website van het ziekenhuis.

Het OLVG wijst erop dat er een groot risico is dat daardoor personeel de zorg gaat verlaten. In een sector waar de personeelstekorten al groot zijn, is dat niet handig. "Zonder deze mensen is zorg onmogelijk. Voor het OLVG blijft vaccineren een recht en geen plicht", aldus het ziekenhuis. Van een QR-code voor bezoekers of patiënten kan al helemaal geen sprake zijn. "Er mag geen enkele drempel zijn om zorg te ontvangen of je naaste te bezoeken."

Het Radboudumc in Nijmegen sluit zich daarbij aan. "Wij zien op dit moment geen meerwaarde in de coronapas en vertrouwen op de basismaatregelen waar we sowieso al rekening mee houden", zegt een woordvoerder. "Iedereen moet toegang kunnen hebben tot de zorg. En of een medewerker zich wil laten vaccineren of niet, is zijn eigen keuze."

Volgende week vrijdag wordt besluit genomen

Andere ziekenhuizen reageren voorlopig nog afwachtend en geven prioriteit aan andere zaken, waaronder een eventuele opschaling van hun bedden. Ook de brancheorganisatie NVZ wacht de discussie af, maar neemt nog geen standpunt in.

De Jonge overlegt de komende week met werknemers- en werkgeversorganisaties en besluit op 12 november of deze maatregel al dan niet ingevoerd wordt.