In de vakantieperiode van 1 juli tot 1 oktober zijn er 3,3 miljoen gratis tests gebruikt voor reizen, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Iedereen die in deze periode naar het buitenland reisde en een coronabewijs nodig had, kon gratis een test laten doen.

De kosten van deze tests waren ongeveer 135 miljoen euro, maar de daadwerkelijke kosten voor het hele project liggen hoger, aldus het ministerie. De 3,3 miljoen tests voor reizen zijn uitgevoerd bij commerciële testbedrijven.

Verder hebben terugkerende reizigers bij aankomst op de luchthavens in Nederland ongeveer 2,2 miljoen zelftests aangenomen, die daar gratis werden uitgedeeld. Ook zijn er miljoenen tests thuisbezorgd in het kader van een "bewustwordingscampagne". Daarbij gaat het om ruim 3,4 miljoen huishoudens die twee tests hebben aangevraagd.

Oorspronkelijk zou het gratis testen voor reizen mogelijk zijn tot en met 31 augustus, maar het demissionaire kabinet besloot dit te verlengen. Inmiddels heeft iedereen de kans gehad om volledig gevaccineerd te zijn en zijn gratis tests dus niet meer nodig, is het idee.