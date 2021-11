Supermarktketen Albert Heijn biedt klanten sinds deze week de mogelijkheid om tegen betaling van 12 euro per jaar 'premiumklant' te worden. Deze klanten hebben dan onder andere recht op 10 procent korting op biologische producten en dubbele spaaractiezegels. Met het abonnement, zoals AH het noemt, krijgen mensen ook korting op abonnementen van bol.com en Gall & Gall, die ook deel uitmaken van moederbedrijf Ahold.

Albert Heijn is naar eigen zeggen de eerste supermarkt die in Nederland met een dergelijk concept op de markt komt. "In het buitenland zijn er meer supermarkten die het al doen en in de detailhandel is het al breder geaccepteerd", zegt een woordvoerder in een toelichting. Voorbeelden daarvan zijn Amazon Prime én Select van bol.com.

"Je betaalt ervoor, maar je kunt er ook heel veel mee besparen", zegt de woordvoerder. "Tot meer dan 100 euro per jaar." Bij AH kunnen nog steeds Air Miles gepaard worden, maar die zijn inmiddels ook omgedoopt tot 'Mijn AH Miles' en doen ook mee in het nieuwe loyaliteitsprogramma. "Het is allemaal onderdeel van het digitale klantprogramma."

De Bonuskaart van AH bestaat inmiddels al meer dan twintig jaar; die werd in 1998 geïntroduceerd. De Albert Heijn-app werd in 2009 gelanceerd en de supermarkt zette daar de afgelopen jaren al steeds meer op in. Premium is nu de volgende stap. Etos, dat net als Albert Heijn, bol.com en Gall & Gall deel uitmaakt van Ahold, haakt later in op 'AH-premium'.

Volgens de woordvoerder hebben al veel mensen zich aangemeld voor de nieuwe klantenbinder.