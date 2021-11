Het aantal huizen in Nederland dat meer dan 1 miljoen euro moet kosten, loopt al jaren stevig op. Dat zijn allang niet altijd meer vrijstaande villa's, maar steeds vaker ook 'doorsneewoningen'. Op huizensite Funda staat inmiddels ook een Amsterdams rijtjeshuis te koop voor 1.985.000 euro, op een haar na 2 miljoen euro.

"Het blijft natuurlijk een rijtjeshuis, maar dit is er wel een met bovengemiddeld veel vierkante meters voor dit type woning", zegt Tijs Pellemans van technologiebedrijf Calcasa, gespecialiseerd in onroerend goed. "Een rijtjeshuis voor 1 miljoen euro werd al een veelvoorkomend fenomeen in grote steden en buitenwijken."

Het bewuste Amsterdamse huis telt meer dan 200 vierkante meter woonoppervlakte en staat in een gewilde wijk. "In zo'n beetje de duurste wijk van Nederland", weet Pellemans. Miljoenenwoningen voldoen al een tijdje niet meer aan de eigenschappen die ze voorheen hadden.

"Een miljoenenwoning was doorgaans toch wel een vrijstaand huis, minimaal half vrijstaand", aldus de directeur van Calcasa. "Zo'n anderhalf jaar geleden signaleerden we voor het eerst een nieuw type miljoenenhuis: de tussenwoning, ofwel het rijtjeshuis." Dat het aantal miljoenenwoningen sterk oploopt, gaat hand in hand met de overall sterk oplopende huizenprijzen.

"Wel zijn het nog steeds een soort herenhuizen, in bepaalde buurten, geen Vinex-wijken." Het rijtjeshuis van bijna 2 miljoen euro staat sinds 26 oktober te koop, leert een blik op Funda.

De verkopende makelaar was niet bereikbaar voor commentaar, vast wel voor serieuze bieders.