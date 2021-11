Het aantal snelladers voor elektrische auto's blijft achter bij het aantal reguliere laadpunten, zo waarschuwt de overkoepelende brancheorganisatie ACEA woensdag. Van de 199.250 laadpunten die ACEA in de EU telt, hebben er 24.987 een vermogen van 22 kW of meer. Ook de reguliere laadpunten hebben volgens de brancheorganisatie lang niet altijd voldoende vermogen.

"Om meer EU-burgers over de streep te trekken voor elektrisch rijden, moeten we alle obstakels rondom laden wegnemen", zegt ACEA-topman Eric-Mark Huitema. "Mensen moeten laadpunten in hun directe omgeving terugzien en deze laadpunten moeten snel zijn en eenvoudig in gebruik."

Alleen in Tsjechië staan meer snellere laders (610) dan reguliere laders (590), al gaat het in beide gevallen om zeer kleine aantallen. In Spanje staan ook relatief veel laadpunten van het snellere soort, namelijk 2.128 op een totaal van 5.279.

In Nederland telt ACEA 2.429 snelle laadpunten tegenover 64.236 reguliere laadpunten. Daarmee is ons land weliswaar koploper als het gaat om het totale aantal laadpunten, maar niet qua aantal snelladers. In Duitsland en Frankrijk staan er respectievelijk 7.325 en 3.751.

Overigens blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek 2021 (pdf) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat snelladers een aandeel van 8 procent hebben in de zogeheten laadmix van bestuurders van elektrische auto's. De overige 92 procent laadt thuis, op straat of op kantoor. Dergelijke laadpunten hebben doorgaans een vermogen van minder dan 22 kW.

De RVO houdt er bovendien iets grotere aantallen laadpunten op na dan ACEA. Volgens de dienst had Nederland in september 78.279 (semi)publieke laders en 2.524 snellaadpunten.