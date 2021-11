De BMW Group heeft dit jaar tot en met september 59.688 volledig elektrische BMW's en MINI's verkocht, een plus van 121,4 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Ook de plug-inhybridemodellen van de groep waren in trek. Mede dankzij de stekkerauto's verkocht het concern fors meer auto's dit jaar, al liet het chiptekort het afgelopen kwartaal flinke sporen na.

Het aantal leveringen in het derde kwartaal kwam uit op 593.177, ruim 12 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar (675.592). Desondanks steeg de omzet met 4,5 procent, mede dankzij relatief kostbare nieuwe modellen. De netto kwartaalwinst kwam uit op 2,58 miljard euro, waar op 2,38 miljard gerekend was.

Gemeten over de eerste negen maanden van dit jaar ligt de verkoop met ruim 1,93 miljoen auto's vooralsnog 18 procent boven het niveau van vorig jaar. De stekkerauto's hadden een aandeel van 12 procent in de wereldwijde verkoop. Een jaar eerder was dat nog 7,1 procent.

Alle merken van de groep - BMW, MINI en Rolls-Royce - verkochten tot en met september meer auto's. De verkoop bij Rolls-Royce liep dankzij de nieuwe Ghost en het succes van de Cullinan SUV met 62,9 procent op tot 4.318 exemplaren. De verkoop van BMW's steeg met 19,3 procent tot 1,7 miljoen stuks, de verkoop van MINI's met 8 procent tot 224.838 exemplaren.