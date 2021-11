Wie vanaf zaterdag even de stad in wil voor een drankje, zal ook op het terras zijn coronapas moeten laten zien. Dat kondigde demissionair premier Mark Rutte dinsdag aan op de coronapersconferentie. Binnen moest dat al, maar straks geldt de verplichting ook buiten, tenzij je iets afhaalt.

De komende maanden wordt het kouder, wat er volgens Rutte voor zal zorgen dat er vaker bewegingen van buiten naar binnen zullen plaatsvinden. Ondanks dat veel terrassen heaters hebben geplaatst, zal die grens tussen binnen en buiten vervagen.

Het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid over meer sectoren. Zo zal het vanaf zaterdag ook gelden in casino's, georganiseerde sportbeoefening vanaf achttien jaar en georganiseerde kunst zoals muziekles, schilderles of toneelrepetities.

Op plaatsen waar het coronatoegangsbewijs wordt verplicht, hoeven geen mondkapjes gedragen te worden.

KHN: Tientallen miljoenen euro's aan extra kosten

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spreekt van "symboolpolitiek". De horeca wil dat het kabinet komt met extra coronasteun voor cafés en restaurants.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt dat het kabinet in gesprekken met hem niet goed heeft kunnen onderbouwen waarom de verplichte QR-check nu precies nodig is op terrassen. "Onbegrijpelijk, aangezien het voor onze leden wél een grote financiële impact heeft."

Zo'n verplichting zou sommige gasten uit de horeca weren. Ook kost de controle bedrijven extra inzet van personeel. Het gaat volgens KHN branchebreed in het lopende vierde kwartaal al gauw om tientallen miljoenen euro's aan extra kosten en mogelijk wel honderden miljoenen aan omzetderving.

De brancheorganisatie wil dat het kabinet de eerdere NOW- en TVL-subsidieregelingen voortzet. Ook zou er een soort schuldenfonds moeten komen. Daarnaast wil de horeca lagere werkgeverslasten, lagere inhoudingen op lonen en arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers.