Het demissionaire kabinet geeft een nieuw "binnenlands reisadvies". "Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits", zegt demissionair premier Mark Rutte op de persconferentie over de coronaregels. "Op de weg is het bijna weer net zo druk als voor corona", aldus Rutte, die ook in het openbaar vervoer het aantal reizigers snel ziet toenemen.

De oproep geldt zowel voor mensen die naar hun werk gaan of in hun vrije tijd reizen. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat het coronavirus verspreid wordt op drukke momenten in het openbaar vervoer.

Daarnaast vraagt Rutte aan alle Nederlanders om de helft van de week thuis te werken. Dat is een dringend advies en dus geen verplichting. Thuiswerken blijkt volgens de premier een efficiënte manier om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan omdat er minder contactmomenten zijn.