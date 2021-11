Als het aan het demissionaire kabinet ligt, moeten werknemers in bepaalde sectoren waar bezoekers reeds om een coronabewijs wordt gevraagd, ook een coronabewijs laten zien. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de horeca of musea. Ook in de zorg zou dat mogelijk moeten zijn, klinkt het.

Op dit moment mogen werkgevers nog niet eisen van hun personeel dat ze hun coronapas laten zien. Een werkgever mag vragen of een werknemer gevaccineerd is, maar die laatste is niet verplicht om op die vraag te antwoorden. En een coronapas vragen mag dus ook niet.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekijkt al langer of hij via een wetswijziging het mogelijk kan maken om toch in sommige sectoren de coronapas voor werknemers te verplichten. Hij dacht daarbij in het verleden al meermaals aan de zorg. Nu zou hij dat ook graag zien in sectoren waar bezoekers ook hun coronabewijs moeten laten zien, zoals de horeca, zei hij dinsdag op de coronapersconferentie. Verder wil De Jonge dat werkgevers er in elke sector voor kunnen kiezen om een coronapas te eisen.

Verder wil het demissionaire kabinet het coronatoegangsbewijs ook verplichten op locaties waar veel mensen samenkomen, zoals in niet-essentiële winkels. Die maatregelen zouden vooral moeten ingezet worden in gemeenten waar de vaccinatiegraad laag ligt.

Die maatregelen worden de komende weken voorbereid in samenspraak met werkgevers en werknemers. Op 12 november beoordeelt het demissionaire kabinet de situatie opnieuw na een advies van het Outbreak Management Team (OMT).