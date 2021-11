Het relatief kleine energiebedrijf Enstroga heeft de levering van energie beëindigd bij klanten die niet akkoord gingen met een tariefverhoging, ondanks de eis van de consumentenwaakhond ACM om dat niet te doen. Daarom legt ACM het bedrijf een dwangsom van 15.000 euro per week op, kondigt de organisatie dinsdag aan. Het is nog niet duidelijk tot wanneer Enstroga die som moet betalen.

Enstroga liet de klanten op 7 oktober per brief weten dat ze per 15 oktober overgezet werden op het Wintercontract. In dat contract werd stroom 522 procent duurder en kostte gas 554 procent meer. Dat kon niet volgens ACM, waarna het bedrijf de klanten vroeg om vrijwillig te vertrekken. Wie toch zou blijven, zou voor dezelfde prijzen energie kunnen krijgen.

Nu blijkt dat het bedrijf zich niet aan die afspraken heeft gehouden en de levering toch heeft stopgezet bij klanten die niet akkoord gingen. Daarom legt ACM het bedrijf een dwangsom van 15.000 euro per week op. Wie op dit moment al zonder een leverancier zit, krijgt een brief van de netbeheerder met de vraag om een nieuwe leverancier te zoeken.

ACM raadt iedereen die zo'n brief krijgt op die raad ook op te volgen. De waakhond kan gedupeerde klanten zelf niet overzetten naar een andere leverancier. Dat kan alleen als een energiebedrijf de vergunning verliest.

Dat is bij Enstroga nog niet het geval. Een week geleden nam ACM wel de leveringsvergunning van Welkom Energie af. Alle 90.000 klanten werden overgezet naar Eneco. Enkele dagen later werd Welkom Energie ook officieel failliet verklaard.

De hoge energieprijzen zorgen al langer voor grote problemen bij leveranciers. Sinds begin dit jaar is de gasprijs zo geëxplodeerd dat energiebedrijven veel meer moeten betalen voor zowel gas als elektriciteit. Vooral kleine bedrijfjes komen daardoor in de problemen omdat ze maar een kleine buffer hebben.