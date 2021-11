Het staat zelfs bij verschillende artikelen in de Intratuin-kerstfolder: "levering vertraagd". Ook de kerstspullen ontkomen niet aan de productie- en logistieke problemen die er nog steeds zijn door de coronacrisis. Volgens Tuinbranche Nederland zal 95 tot 99 procent van de feestartikelen in de eerste week van december alsnog geleverd zijn. Dat is sowieso veel later dan normaal.

"Normaliter zijn de meeste kerstspullen voor 1 oktober of soms zelfs nog eerder geleverd", aldus directeur Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland. "Maar door zowel productie- als vervoersproblemen is dat dit jaar niet gelukt."

Ook de bouwmarkten zeggen dat probleem te herkennen. "Het komt voor dat containers met kerstspullen te laat worden geleverd", zegt een woordvoerder van de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche.

Bij de tuincentra wordt een deel van kerstspullen normaal gesproken zelfs al in september geleverd. "Dat begint in het oosten van het land, want daar zijn de kerstshows ook het eerst open", legt Van der Heide uit. Dat komt doordat Duitsers geen Sinterklaas vieren en dus eerder met Kerst bezig zijn.

'Verkoop van echte bomen zal profiteren'

Maar zo medio oktober moet alles wel open zijn en dat is ook het geval, maar niet alle spullen zijn er. "Door corona wordt in China minder geproduceerd. En er zijn nog steeds problemen met het containervervoer vanuit die regio deze kant op."

Normaal gesproken worden de kerstballen, lichtjes en kunstkerstbomen massaal geleverd. "Nu komt het in plukjes."

Dat de kunstkerstbomen niet op tijd in de winkels staan, vindt de Vereniging Nederlandse kerstbomenkwekers helemaal geen slecht nieuws. "Daar zal de verkoop van echte bomen alleen maar van profiteren", zegt voorzitter Gerard Krol. De echte bomen komen niet uit China en hebben dus ook geen last van de logistieke problemen.