Sportwagenfabrikant Ferrari is naar eigen zeggen bezig aan een recordjaar. Het Italiaanse bedrijf verhoogt dankzij het grote aantal nieuwe bestellingen in het afgelopen kwartaal de verwachtingen voor heel het jaar. Ook leverde Ferrari meer auto's af in de maanden juli tot en met september. In Nederland koerst het merk eveneens op een recordjaar af.

In dat derde kwartaal bedroeg de omzet voor het automerk met het steigerende paard op het logo een kleine 1,1 miljard euro, haast een vijfde meer dan een jaar eerder. De nettowinst ging met 21 procent omhoog tot 207 miljoen euro.

Het aantal auto's dat Ferrari afleverde kwam uit op 2.750, tegen 2.313 een jaar eerder. Met nog twee maanden te gaan staat de verkoopteller in Nederland op 66 auto's. In heel 2020 werden er 59 verkocht, in 2019 waren dat er 37.

Op iedere auto die Ferrari verkoopt, maakt het een gemiddelde brutowinst van meer dan 35 procent. Die hoge marge zorgt ervoor dat Ferrari de verwachte brutowinst kon opvoeren tot net boven de 1,5 miljard euro over het hele jaar.

Onder de nieuwe topman Benedetto Vigna zet Ferrari voorzichtig zijn strategie door van meer hybride auto's. Het eerste stekkermodel werd deze zomer onthuld. Ook komt Ferrari volgend jaar met zijn eerste SUV, ruim na concurrenten als Aston Martin, Bentley, Maserati, Lamborghini en Porsche.

Vigna staat onder druk om de elektrificatie van Ferrari te versnellen. Als het aan de Europese Unie ligt mogen er na 2035 geen auto's met een verbrandingsmotor meer verkocht worden en ook andere landen komen met vergelijkbare regels. Ferrari groeit momenteel het hardst in de Verenigde Staten en China.

