De Zeeuwse snackbar Wendy's, die in 1988 werd opgericht in Goes, mag de naam behouden. Al sinds begin deze eeuw liggen de Amerikaanse fastfoodketen Wendy's en de Nederlandse snackbar in conflict over de merkrechten. De Amerikaanse keten wil het merk hier registreren om vestigingen in de Benelux te openen.

De Zeeuwse snackbar heeft sinds 1995 in de hele Benelux de rechten over het merk Wendy's. Dat zinde de Amerikaanse fastfoodketen niet en die spande in 2000 een eerste rechtszaak aan tegen de snackbar.

Het Amerikaanse Wendy's beargumenteert dat de rechten niet over de hele Benelux mogen gelden omdat de snackbar geen vestigingen in België en Luxemburg heeft. De keten wil dat de merkrechten van de snackbar volledig vervallen.

De rechter ging daar toen echter niet in mee en in 2017 opnieuw niet. De Amerikanen gingen daar toen tegen in beroep en nu bevestigt het gerechtshof in Den Bosch de uitspraak van die laatste rechter.

Niet nodig om vestigingen in hele Benelux te hebben

Het hof oordeelt dat het niet nodig is om vestigingen op verschillende locaties te hebben om ook de rechten te hebben in die locaties. Bovendien zijn merkrechten die in Nederland worden geregistreerd sinds 1971 sowieso ook in België en Luxemburg geldig in het kader van het Benelux-samenwerkingsverband.

Dat betekent dus dat de Amerikaanse Wendy's de eigen naam nog steeds niet kan gebruiken in Nederland, België of Luxemburg. Mogelijk kan het bedrijf de naam niet eens registreren in Europa.

Dat is een tegenvaller voor de keten die al jaren de stap naar Europa wil maken. In 2013 probeerde Wendy's de merkrechten te registreren op de Europese markt, maar dat liep fout omdat de Benelux ook een onderdeel van Europa is.

Het Amerikaanse Wendy's heeft nog niet gereageerd op de recentste uitspraak.