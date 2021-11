Het aantal vakbondsleden valt dit jaar voor het tiende jaar achtereen kleiner uit. In 2021 telt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zo'n 1,5 miljoen leden, 98.000 minder dan op de vorige peildatum in 2019. Daarmee komt het aantal vakbondsleden op het laagste niveau sinds 1966 uit, zo meldt het CBS woensdag op basis van nieuwe cijfers.

De afname van 98.000 is bovendien een van de sterkste dalingen in ledenaantal in 120 jaar. Slechts viermaal eerder verloren de bonden meer leden.

Dat was voor het laatst in 2019, toen er 101.000 minder leden waren ten opzichte van 2017. Mannelijke vakbondsleden zijn met een aantal van 931.000 fors in de meerderheid. Het aantal vrouwelijke leden lag eind maart (de peildatum van het CBS) op 573.000.

De vakbonden raken voornamelijk jongere leden tot en met 25 jaar kwijt, zo blijkt uit de cijfers. De bestaande leden worden bovendien steeds ouder. Dit jaar hebben leden die de AOW-leeftijd bereikt of overschreden hebben een aandeel van 22 procent in het totaal. In 2019 was dat nog 18 procent.

In het onderwijs zijn werknemers met 31 procent het vaakst lid van een vakbond, zo blijkt uit gegevens uit 2020. Ook in het openbaar bestuur en bij de overheid is de organisatiegraad relatief hoog. Hetzelfde geldt voor de vervoerssector. De werknemers in de informatie- en communicatiebranche zijn hekkensluiters met een organisatiegraad van 6 procent.