Het thuiswerkadvies, dat dinsdag aangescherpt wordt, zal leiden tot meer lege bureaus en een kortere rij bij het koffiezetapparaat. Met andere woorden: het wordt iets rustiger op de werkvloer. Dat zegt werkgeversorganisatie AWVN desgevraagd tegen NU.nl

Het thuiswerkadvies, dat in september nog werd versoepeld naar "werk thuis, tenzij het niet anders kan", zal dinsdag weer worden aangescherpt. Het demissionaire kabinet wil dat Nederlanders zeker de helft van de week weer thuis achter hun bureaus kruipen.

En dat zal volgens AWVN voor minder mensen op de werkvloer zorgen. "Wij gaan ervan uit dat de meeste werkgevers zich hier gewoon aan zullen houden, waardoor het iets rustiger op kantoor zal worden. Werkgevers hebben natuurlijk ook zelf belang bij het indammen van dit virus", aldus een woordvoerder.

Het nieuwe advies zal een abrupt einde maken aan de ingezette terugkeer naar de ouderwetse werkvloer. Waar deze veroordeling tot het thuiskantoor in het begin van de pandemie nog tot problemen leidde, zal dat nu niet zo zijn. "Een belangrijke les van de afgelopen anderhalf jaar is dat ongeveer de helft van de beroepsbevolking zonder problemen of productieverlies thuis kan werken, zeker op de korte termijn", aldus de zegspersoon.

Dat het thuiswerken een steeds 'normaler' onderdeel van ons leven wordt, blijkt wel uit de onlangs afgesloten cao's. Zo werd maandag bekend dat rijksambtenaren dit jaar onder meer een thuiswerkvergoeding van 430 euro krijgen en vanaf volgend jaar 2 euro per dag. Volgens onderzoek van AWVN heeft inmiddels twee derde van de Nederlandse bedrijven afspraken gemaakt over zogeheten hybride werken, waarbij je een deel van de week thuis en een deel op kantoor werkt.

Gebruik coronapas verder uitgebreid en vaker mondkapje op

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen ook aankondigen dat het gebruik van de coronapas wordt uitgebreid en er op meer plekken een mondkapje gedragen moet worden.

Het coronatoegangsbewijs zal vanaf vrijdag verplicht getoond moeten worden voor een bezoek aan de sportschool of het museum. Op enig moment is het ook de bedoeling dat pretparken en dierentuinen om een coronatoegangsbewijs gaan vragen, maar het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt.

Mensen met een contactberoep, zoals kappers, moeten tijdens hun werk weer een mondkapje gaan dragen. Ook in supermarkten, winkels en publieke binnenruimten moeten weer mondkapjes worden gedragen.