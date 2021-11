Verkopers van mondkapjes zien de vraag sinds vorige week al gestaag oplopen. Bol.com zegt dat vorige week al twee keer zo veel mondkapjes werden verkocht als in de week daarvoor, Kruidvat en Trekpleister zien eenzelfde beeld. En die cijfers lopen elke dag verder op, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

De mondkapjes komen weer meer terug in het straatbeeld, ze worden verplicht in winkels en de supermarkt. In de schappen van de winkels en bij de online verkoopkanalen zijn ze nooit weggeweest. "In het openbaar vervoer waren ze nog verplicht en ook als mensen op reis gingen naar het buitenland. Ze zijn nooit helemaal weggeweest en het zal de komende tijd alleen maar weer meer worden", zegt de woordvoerder van HEMA.

De mondkapjes zijn vast onderdeel geworden van het assortiment. Consumenten zijn vorige week al begonnen met inslaan, zo blijkt uit de verkopen. En liepen daarmee vooruit op nieuwe maatregelen.

"Dat wil niet zeggen dat mensen moeten gaan hamsteren hoor", zegt de woordvoerder van Kruidvat. "We hebben er voldoende." Dat beamen ook Etos, HEMA en bol.com.

Bij de grootste webwinkel van Nederland worden ze door talloze wederverkopers aangeboden in allerlei varianten. "De aantallen die verkocht worden gaan weer in de vele duizenden", aldus de woordvoerder van bol.com.

Etos meldt dat er ook veel meer zelftests verkocht worden sinds het aantal coronabesmettingen weer oploopt.

"Wij verkopen ook echt veel zelftests, en ook verkoudheidsmiddelen, zoals neusspray", zegt de woordvoerder van de ketens Kruidvat en Trekpleister. "Het is nog heel vroeg in het seizoen voor dat soort producten. Normaal zien we zulke opvallende toenames pas in januari."