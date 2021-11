Als Nederland in aanmerking wil komen voor Europees coronageld, moet er gesnoeid worden in de hypotheekrenteaftrek en de aftrek voor zzp'ers. Dat schreef demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) maandag aan de Tweede Kamer. Nederland is het enige EU-land dat nog geen herstelplan heeft ingediend in Brussel.

Nederland maakt aanspraak op 6 miljard euro aan coronasteun, maar moet daar net als de andere EU-landen een aantal hervormingen voor doorvoeren. Volgens Hoekstra is de Europese Commissie "met name kritisch over hervormingen die invulling geven aan de uitdagingen op de Nederlandse arbeids- en woningmarkt". Dat vernam hij uit informele contacten. Hij verwijst in de brief zelf naar fiscale prikkels voor zelfstandigen en "fiscale verstoringen op de woningmarkt".

Zelfstandigen zonder personeel kregen tot vorig jaar een belastingkorting van ruim 7.000 euro per jaar. Vorig jaar werd besloten om die korting te halveren tegen 2036. De Europese Commissie vindt echter dat Nederland daar niet snel genoeg mee gaat. Ook de hypotheekrenteaftrek, waarmee huizenkopers de hypotheekrente deels kunnen aftrekken van hun inkomen en dus minder belastingen betalen, wordt de afgelopen jaren versoberd, maar ook daar is de Commissie nog niet tevreden over.

Wat er dan wel precies moet gebeuren, staat niet in de brief. Hoekstra riep de formateurs er dinsdag wel al toe op om beide maatregelen te bespreken bij de vorming van een nieuw kabinet.

Nederland is het enige EU-land dat nog geen herstelplan heeft ingediend bij de Europese Commissie. Het demissionaire kabinet vindt dat alleen een nieuw kabinet werk kan maken van de hervormingen. Zolang er geen nieuw kabinet is, kan Nederland dus geen herstelplan indienen, is de redenering.