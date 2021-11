De Britse vissersboot Cornelis Gert Jan, die vorige week in beslag genomen werd door Frankrijk, ligt nog steeds in de haven van Le Havre. De Britse milieuminister Georg Eustice had eerder aangekondigd dat de boot was vrijgegeven, maar dat was een verspreking, meldt het ministerie van Milieu dinsdag.

Het bedrijf dat de boot exploiteert, Macduff Shellfish, weet ook van niets. Volgens een zegsman mag de boot niet vertrekken en daar is woensdag in Le Havre nog een hoorzitting over. Websites waar het scheepvaartverkeer wordt gemonitord tonen aan dat de boot in Le Havre ligt.

Met de in Zeebrugge gebouwde Cornelis Gert Jan visten Britse vissers in Franse wateren. Volgens de Fransen deden ze dat zonder de benodigde vergunningen. De Britten hebben dit tegengesproken.

Met de inbeslagname escaleerde de ruzie over visserijrechten die de Europese Unie en Groot-Brittannië hebben sinds het vertrek van de Britten uit de EU. Eustice verwelkomde eerder de beslissing van Frankrijk om het conflict niet verder op de spits te drijven en af te zien van sancties die dinsdag zouden ingaan.

Franse media melden dat de twee partijen donderdag in Parijs verder praten over hun geschil.