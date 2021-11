Farmaceut Pfizer verwacht dit jaar voor 36 miljard dollar (31 miljard euro) aan coronavaccins te verkopen. Het bedrijf schroeft dinsdag daarmee zijn verkoopverwachting met 7,5 procent op ten opzichte van zijn vorige prognose.

De verkoop valt vooral hoger uit door de zogeheten boosterprikken die veel landen uitdelen of overwegen en het gegeven dat het vaccin is goedgekeurd voor kinderen. In juli verwachtte Pfizer namelijk nog voor 33,5 miljard dollar aan coronavaccins te verkopen dit jaar.

In het derde kwartaal werd er voor 13 miljard dollar aan vaccins verkocht, waar analisten op een kleine 11,9 miljard dollar hadden gerekend.

Pfizer zegt dat het dit jaar ongeveer 2,3 miljard doses van het vaccin dat het samen met het Duitse BioNTech ontwikkelde zal afleveren. Het totale productievolume zal in 2021 naar verwachting uitkomen op 3 miljard doses.