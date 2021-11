Hajir Hajji wordt de nieuwe hoogste baas bij koopjesketen Action. Ze begon 24 jaar geleden als 17-jarige winkelmedewerker bij het bedrijf en was toen onder meer vakkenvuller en caissière. De nu 41-jarige Hajji is sinds 2011 lid van de directie van het van oorsprong Nederlandse Action.

Hajji zal zich de komende jaren richten op plannen om Action duurzamer te maken en meer via internet te verkopen. Action heeft geen noemenswaardige webwinkel, maar werd door de coronacrisis 'gedwongen' meer online te doen.

De nieuwe topvrouw werkte de afgelopen drie jaar werkte als commercieel directeur en was in die functie verantwoordelijk voor de inkoop en marketing en ook al voor de nieuwe speerpunten e-commerce en duurzaamheid.

Op 1 januari wordt Hajji formeel topvrouw, onder voorbehoud van advies van de ondernemingsraad van Action. Ze wordt de opvolger van Sander van der Laan, die tot eind maart aanblijft om "voor een soepele overdracht te zorgen".

De afzwaaiende Van der Laan was sinds 2015 topman van Action. Onder zijn leiding is het bedrijf gegroeid van 655 winkels in zes landen naar bijna 1.900 winkels in negen landen. Action heeft meer dan 65.000 mensen in dienst en boekte vorig jaar een omzet van bijna 5,6 miljard euro.