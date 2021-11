Een Britse vissersboot die afgelopen donderdag door Frankrijk in het visserijconflict tussen de beide landen in beslag werd genomen, is teruggestuurd. Dat heeft de Britse milieuminister George Eustice dinsdag bevestigd. De Franse president Emmanuel Macron liet maandag al weten voorlopig geen maatregelen te treffen tegen Britse vissersboten.

"De beslissing van de Fransen wijst erop dat ze afzien van hun eerdere dreigementen. Die stap verwelkomen we", aldus Eustice. Daarmee lijken de partijen voorlopig even tot bedaren te zijn gekomen in de zoveelste Brexit-ruzie.

Frankrijk dreigde vorige week geen Britse vissers meer toe te laten tot bepaalde havens en het aantal controles op te voeren. Ook werd er gedreigd met het afkappen van de energievoorziening voor de Britse Kanaaleilanden Jersey en Guernsey. De dreigementen kwamen voort uit onvrede met het aantal door het VK verleende visvergunningen voor Franse vissers.

De Fransen vinden dat het VK te veel vergunningsaanvragen heeft afgewezen, waardoor veel vissers uit het land hun werk niet kunnen doen. De Britten onderschrijven die lezing niet.

Als onderdeel van het conflict hield de Franse kustwacht vorige week donderdag na een controle twee Britse vissersboten aan. Een daarvan werd naar de haven van Le Havre geleid en in beslag genomen. De boot zou 2 ton aan sint-jakobsschelpen hebben gevangen, zonder dat ze daar een vergunning voor had. Eustice spreekt dinsdag van een administratief misverstand waar nog gesprekken over moeten worden gevoerd.