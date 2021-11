HelloFresh heeft zijn omzet in het derde kwartaal zien oplopen naar 1,41 miljard euro. Dat is een toename van 45 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook het aantal actieve klanten zat in de lift, net als het aantal bestellingen bij de bezorger van maaltijdboxen.

Het aantal actieve klanten kwam in het afgelopen kwartaal uit op 6,94 miljoen, een plus van 38,8 procent vergeleken met de 5 miljoen actieve klanten van een jaar eerder.

Het aantal bestellingen liep op van 19,5 miljoen in het derde kwartaal van vorig jaar tot 27,6 miljoen nu, een plus van 41,6 procent. HelloFresh bezorgde in de achterliggende periode in totaal 227,3 miljoen maaltijden.

HelloFresh breidde zijn activiteiten in het afgelopen kwartaal uit naar Italië. Eerder dit jaar werd al begonnen met het bezorgen van maaltijddozen in Noorwegen. Daarnaast rondde HelloFresh de overname van YouFoodz af, de grootste producent van kant-en-klaarmaaltijden in Australië, en nam het een aandeel van 10 procent in het Russische Chefmarket. Dat bedrijf levert net als HelloFresh maaltijddozen.

HelloFresh zegt dat het daarmee op koers ligt om op de middellange termijn een omzet van 10 miljard euro te halen.